Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter СМИ: Меган Маркл продолжает менять привычки мужа

14:55

Фото: vix.com



Вслед за алкогольными напитками Меган Маркл запретила принцу Гарри пить кофе и даже чай, пишут британские СМИ.



Как уверяют инсайдеры, узнав о беременности, супруга британского принца серьезно пересмотрела рацион. Исключив из него все тонизирующие напитки, Меган Маркл попросила мужа поддержать ее в стремлении родить здорового первенца.



По данным The Sun, вслед за алкоголем Меган Маркл запретила принцу Гарри пить чай и кофе. Дело в том, что он не смог отказать супруге, которая решила полностью исключить из своего рациона потенциально вредные продукты и напитки. В результате в Сандрингеме, где члены королевской семьи Великобритании отмечали Рождество,

в руках принца видели лишь стакан с простой водой. При этом принц отказывался даже от чая и кофе.



Делая все, чтобы не навредить будущему ребенку, ранее Меган Маркл не употребляет мясо, жирную и жареную пищу, а также некоторые другие блюда. В результате пристрастие к здоровому образу сказалось и на принце. Источники, близкие к окружению пары, отмечают, что внук Елизаветы II еще прошлой весной бросил курить, употребляет гораздо меньше мяса, регулярно посещает тренажерный зал и практически полностью отказался от спиртного, хотя имел к нему пристрастие с юных лет. Инсайдеры отмечают, что принц стал гораздо счастливее.



Автор: Злата Богатова

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