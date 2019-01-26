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Ученые: ДНК человека повреждаются из-за работы по ночам
26.1.2019 21:56
Фото: imgsmail.ru
Нарушения сна, включая его недостаток и ночное бодрствование, не только пагубно влияют на организм человека, они и способны повлечь за собой повреждение структуры ДНК. К таким выводам пришли ученые из Гонконгского университета. Отчет об исследовании опубликован в журнале Anaesthesia.
Специалисты полагают, что из-за ночной работы могут становиться более интенсивными окислительные процессы, провоцирующие повреждения ДНК. Это, в свою очередь, может стать причиной развития серьезных хронических заболеваний.
Выводы исследователей основаны на результатах опытов, которые ученые ставили на самих себе. В частности, постоянно работающие по ночам медики по утрам сдавали кровь на анализы. Оказалось, что уровень повреждений ДНК у этих сотрудников существенно превосходит аналогичные показатели тех, кто трудился в дневное время, а по ночам спал достаточно долго.
Напомним, ранее была выявлена связь между продолжительностью сна и возможным развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы. Масштабный проект был осуществлен китайскими и канадскими учеными, которые анализировали данные за полтора десятка лет. Эксперимент проводился с 2003 года, его участниками успели стать свыше ста тысяч человек возраста 35-70 лет из двадцати одной страны. Сведения о них собиралась с учетом разнообразных индивидуальных факторов, в частности, пол, возраст, наличие вредных привычек или хронических заболеваний, а также генетически обусловленной предрасположенности к проблемам с сердечно-сосудистой системой.
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