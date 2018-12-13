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Ученые выяснили, почему нельзя слишком долго спать
13.12.2018 23:43
Фото: ytimg.com
Исследователи выявили связь между продолжительностью сна и возможным развитием заболеваний сердечно-сосудистой системы, передает ТАСС. Масштабный проект был осуществлен китайскими и канадскими учеными, которые анализировали данные за полтора десятка лет.
Результаты исследования, проводившегося с 2003 года, опубликованы порталом Shine. Работа проводилась специалистами пекинской больницы Фувай и канадского университета Макмастера. Участниками эксперимента стали более ста тысяч человек возраста 35-70 лет из двадцати одной страны. Информация собиралась с учетом таких индивидуальных факторов, как пол, возраст, вредные привычки, наличие хронических заболеваний и генетической предрасположенности к проблемам с сердцем и сосудами, включая повышенное давление.
Как выяснили ученые, люди, которые позволяют себе спать больше восьми часов в сутки, подвергают свой организм риску развития сердечно-сосудистых заболеваний. По данным специалистов, за первые восемь лет исследования ими было выявлено свыше четырех тысяч диагностирования таких болезней и такое же число летальных исходов среди тех, кто слишком долго спал.
Специалисты утверждают, что риск развития сердечно-сосудистых заболеваний возрастает на 5%, если спать от восьми до девяти часов, на 17% - если спать девять-десять часов, и на 41%, если проводить в этом состоянии свыше десяти часов.
Выводы экспертов свидетельствуют о том, что люди, которые уделяют сну от шести до восьми часов в сутки, гораздо менее подвержены возникновению такого рода проблем со здоровьем. Однако выход за эти рамки чреват разнообразными осложнениями. Вместе с тем, недосып менее опасен, чем слишком продолжительный сон, отмечают исследователи. Однако сон менее шести часов в сутки способен на 9% увеличить риски. При этом дневной сон могут позволить себе лишь те, кто по ночам имеет возможность отдыхать менее шести часов.
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