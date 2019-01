Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Впервые найдена неожиданно проснувшаяся черная дыра

16.1.2019 21:54

Фото: livejournal.com



Астрономам удалось найти внезапно пробудившуюся сверхмассивную черную дыру, из-за которой за два месяца примерно на 50% возросла яркость ее галактики, передает портал N+1.



Исследователи полагают, что смогли выявить новый способ "питания" черных дыр, но им предстоит разгадать еще немало загадок.



На этот раз астрономы исследовали вспышку AT 2017bgt. Она была впервые замечена около двух лет назад. Объект расположен в центре молодой галактики 2MASX J16110570+ 0234002, удаленной от нашей планеты на расстояние в 900 млн световых лет.



Как свидетельствуют данные, полученные All-Sky Automated Survey for Supernovae, в течение двух месяцев уровень яркости этой галактики во время вспышки возрастал на 50 %. При этом свыше половины роста приходилось на первые три недели. В ходе работы ученые также анализировали сведения, полученные в обсерватории Swift. В результате эксперты пришли к выводу, что в период между 2004 и 2017 годами происходило резкое усиление УФ-излучения источника AT 2017bgt. Этот процесс сопровождался более сдержанным ростом уровня оптического и рентгеновского излучения.



По мнению астрономов, они смогли выявить новый способ "питания" черных дыр, учитывая, что не так давно были зафиксированы два события, свидетельствующие о подобных процессах. Если предположения верны, причиной вспышки AT 2017bgt являлось ускорение аккреции вещества на сверхмассивную черную дыру с массой около 1,8×107 солнечных.



Ученые пока не могут объяснить, чем могло быть спровоцировано пробуждение компактного объекта. По словам астрономов, науке известны ряд способов, способных ускорять рост гигантских черных дыр, однако они, как правило, требуют большего времени. Специалисты надеются разгадать эту тайну в своих будущих исследованиях, когда отыщут подобного типа объекты.



Подробный отчет об исследовании, которое проводилось под руководством Бенни Трахтенброта из Швейцарской высшей технической школы Цюриха, размещен в специализированном издании Nature Astronomy.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 121

