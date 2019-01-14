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В Шахтах до двух человек возросло число жертв взрыва
09:15
Фото: diapazon.kz
До двух человек увеличилось число жертв бытового газа в доме в ростовских Шахтах.
Спасатели извлекли из-под завалов тело пожилой женщины, информирует РИА Новости.
По данным пресс-службы регионального управления МЧС, погибшая женщина жила в квартире No 72. В прошлом она трудилась в качестве преподавателя в одном из местных колледжей. На текущий момент остается неизвестной судьба троих жильцов. На месте активно продолжается разбор завалов. Работа спасателей осложняется из-за риска обрушения конструкций, пострадавших при взрыве.
Как уже сообщалось, ЧП случилось накануне утром. Эпицентр взрыва находился в одной из квартир девятого этажа. Взрывной волной было полностью разрушено четыре квартиры. Семь человек, которые в них находились, удалось спасти.
В последний день прошлого года в Магнитогорске из-за утечки бытового газа произошло обрушение в десятиэтажном жилом здании. Были полностью разрушены квартиры целого подъезда. Жертвами трагедии стали тридцать девять человек. Выжить удалось лишь ребенку, которого извлекли в ходе продолжавшейся несколько суток спасательной операции. Сейчас мальчик находится на лечение в Москве, врачи смогли сохранить маленькому пациенту ногу.
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