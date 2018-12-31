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Поисковую операцию в Магнитогорске из-за угрозы обрушения приостановили на сутки
14:08
Фото: rueconomics.ru
В Магнитогорске вынужденно приостановлена поисково-спасательная операция на месте обрушения подъезда многоэтажного дома, передают российские СМИ.
По данным МЧС, сохраняется угроза обвала других частей здания.
Предполагается, что в течение ближайших суток спасатели будут проводить демонтаж конструкций. Сразу после этого они вновь приступят к разбору завалов.
На данный момент остается неустановленной судьба тридцати пяти человек, которые проживали в этом подъезда. В ходе поисково-спасательной операции четыре человека были найдены живыми, в том числе, двое детей. Пострадавших доставили в больницы.
Официально подтверждена гибель восьми человек.
Учитывая сохраняющуюся угрозу обрушения, закрыт ряд других подъездов этого дома. Жители смогут попасть в квартиры лишь после устранения рисков, заявил ранее губернатор Челябинской области Борис Дубровский. В эфире телевизионного канала "Россия-24" глава региона пояснил, что может обрушиться одна из уцелевших при взрыве стен пострадавшего подъезда.
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