|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Ростовской области в результате взрыва в жилом доме погиб человек
08:17
Фото: livejournal.com
В Ростовской области в результаты взрыва бытового газа погиб человек.
Как передает агентство "Интерфакс", трагический инцидент произошел в городе Шахты. На текущий момент спасены уже семь человек, еще шесть пока остаются под завалами.
По данным МЧС, спасены семь человек, под завалами могут оставаться по меньшей мере шесть жильцов. Согласно официальным данным, среди тех, кого спасателям уже удалось извлечь - малолетний ребенок и его мать. Сведений о их состоянии пока нет.
Со ссылкой на оперативный штаб, развернутый после происшествия, ТАСС передает о том, что разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах, в которых в общей сложности проживали четырнадцать человек, включая троих детей.
Сотрудники МЧС эвакуировали 140 человек, для которых уже создан пункт временного размещения. В поисково-спасательных работах принимают участие более ста человек, задействовано тридцать пять единиц спецтехники.
Обстоятельства случившегося выясняются. Правоохранительные органы уже приступили к проверке по факту ЧП.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|