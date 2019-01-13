Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter В Ростовской области в результате взрыва в жилом доме погиб человек

08:17

Фото: livejournal.com



В Ростовской области в результаты взрыва бытового газа погиб человек.



Как передает агентство "Интерфакс", трагический инцидент произошел в городе Шахты. На текущий момент спасены уже семь человек, еще шесть пока остаются под завалами.



По данным МЧС, спасены семь человек, под завалами могут оставаться по меньшей мере шесть жильцов. Согласно официальным данным, среди тех, кого спасателям уже удалось извлечь - малолетний ребенок и его мать. Сведений о их состоянии пока нет.



Со ссылкой на оперативный штаб, развернутый после происшествия, ТАСС передает о том, что разрушены четыре квартиры на девятом и восьмом этажах, в которых в общей сложности проживали четырнадцать человек, включая троих детей.



Сотрудники МЧС эвакуировали 140 человек, для которых уже создан пункт временного размещения. В поисково-спасательных работах принимают участие более ста человек, задействовано тридцать пять единиц спецтехники.



Обстоятельства случившегося выясняются. Правоохранительные органы уже приступили к проверке по факту ЧП.



Автор: Злата Богатова

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