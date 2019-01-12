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Врачи сохранили ногу мальчику из Магнитогорска


12.1.2019 23:28
Врачи сохранили ногу мальчику из МагнитогорскаФото: kurer-sreda.ru

Медикам удалось спасти ножку малыша, уцелевшего во время трагедии в Магнитогорске, где обрушился один из подъездов многоэтажного дома.

Как сообщает пресс-служба отечественного Министерства здравоохранения, ребенок постепенно идет на поправку, его состояние потихоньку становится лучше.

Врачи смогли взять ситуацию под свой контроль и сохранить ногу мальчику, спасенному из-под завалов в Магнитогорске. На сегодняшний день специалисты уже восстановить кровообращение, теперь конечности ничего не угрожает, отмечается в сообщении Минздрава.

По данным ведомства, в целом улучшилось и состояние мальчика. Ваня не только все больше проявляет эмоциональную активность и общается со своей мамой, но и начал переход на самостоятельное питание.

Напомним, несколько дней назад глава российского Минздрава Вероника Скворцова рассказала журналистам о состоянии малыша. По ее словам, ребенок пришел в сознание и находится под постоянным вниманием врачей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 130

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