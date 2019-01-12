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Врачи сохранили ногу мальчику из Магнитогорска
12.1.2019 23:28
Фото: kurer-sreda.ru
Медикам удалось спасти ножку малыша, уцелевшего во время трагедии в Магнитогорске, где обрушился один из подъездов многоэтажного дома.
Как сообщает пресс-служба отечественного Министерства здравоохранения, ребенок постепенно идет на поправку, его состояние потихоньку становится лучше.
Врачи смогли взять ситуацию под свой контроль и сохранить ногу мальчику, спасенному из-под завалов в Магнитогорске. На сегодняшний день специалисты уже восстановить кровообращение, теперь конечности ничего не угрожает, отмечается в сообщении Минздрава.
По данным ведомства, в целом улучшилось и состояние мальчика. Ваня не только все больше проявляет эмоциональную активность и общается со своей мамой, но и начал переход на самостоятельное питание.
Напомним, несколько дней назад глава российского Минздрава Вероника Скворцова рассказала журналистам о состоянии малыша. По ее словам, ребенок пришел в сознание и находится под постоянным вниманием врачей.
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