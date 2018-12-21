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СМИ: Чиновница Глацких претендовала на жилищную субсидию
СМИ: Чиновница Глацких претендовала на жилищную субсидию
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СМИ: Чиновница Глацких претендовала на жилищную субсидию


12:48
СМИ: Чиновница Глацких претендовала на жилищную субсидиюФото: vk.me

Уральская чиновница Ольга Глацких, заявлявшая о том, что государство "ничего не должно" молодому поколению, пыталась претендовать на бюджетную субсидию на покупку личной квартиры. По данным портала URA.ru, в минувшем октябре главу департамента молодежной политики Свердловской области включили в список очередников 26 октября 2018 года.

Соответствующий документ оформили уже после того, как имя Ольги Глацких оказалось в центре крупного скандала. Напомним, во время встречи с юными волонтерами высокопоставленная чиновница заявила о том, что государство им "в принципе ничего не должно". По словам Глацких, моментально распространившимся в Сети и прессе, родителей "никто не просил рожать".

Как оказалось, в следующем году Глацких предполагала, что государство поможет приобрести ей жилье в Екатеринбурге. Согласно документу, из бюджета бы ей предоставили 70% стоимости квартиры, которая рассчитывается по правилу 18 кв. м на каждого члена семьи и 10 кв. м дополнительно.

В аппарате губернатора отметили, что Глацких на сегодняшний день лишена статуса члена правительства, поэтому потеряла право претендовать на субсидию. Но в будущем у нее вновь появится такая возможность.

Уточняется, что чиновница оказалась среди тех, кто стоит в очереди на жилье, после того, как ее официально признали нуждающейся. Судя по налоговой декларации Глацких, ей принадлежат три квартиры или доли, два автомобиля и гараж, а также земельные участки площадью 533 и 900 кв. м. при этом вся недвижимость Глацких зарегистрирована в других регионах.

Оскандалившаяся чиновница ранее заявила о том, что совесть не позволяет ей покинуть пост, а не так давно с Урала пришло известие об упразднении департамента молодежной политики, руководителем которого в прошлом она являлась. Как оказалось, в Екатеринбурге решили сформировать новый исполнительный органа - Министерство образования и молодежной политики Свердловской области. Вскоре появились сведения о том, что Глацких отделалась банальным выговором.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 222

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