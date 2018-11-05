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Снята с поста чиновница, высказавшаяся о молодежной политике


11:35
Снята с поста чиновница, высказавшаяся о молодежной политикеФото: vk.me

В Екатеринбурге снята с поста Ольга Глацких, позволившая себе высказаться на тему того, что государство "ничего не должно" молодому поколению.

Как передает ТАСС, на фоне общественного резонанса, вызванного заявлением свердловской чиновницы, начата служебная проверка.

Ольгу Глацких отстранили от должности после слов о молодежной политике российского государства, несмотря на неоднократные попытки объясниться и даже принести извинения в связи со своими некорректными высказываниями. Соответствующее распоряжение уже подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Ранее Куйвашев заявил о том, что решительно не согласен с мнением чиновницы. по факту случившегося будет проводиться проверка, заверил глава Свердловской области.

Напомним, высказывание Ольги Глацких, еще недавно возглавлявшей департамент молодежной политики Свердловской области, моментально разошлось в СМИ. Как заявил чиновница во время встречи с представителями молодого поколения, за них должны нести ответственность лишь их родители, ведь государство не просило рожать детей.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 164

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