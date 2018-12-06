Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Уральская чиновница Глацких заявила, что совесть не позволяет ей уйти с поста

15:30

Фото: vk.me



Снятая ранее с поста уральская чиновница заговорила о том, что не может оставить работу в департаменте молодежи.



Напомним, Ольгу Глацких уволили после скандальных высказываний о том, что государство ничего не должно молодому поколению.



Как заявила снятая со своего поста глава департамента молодежной политики Свердловской области Ольга Глацких, ей не позволяет совесть бросить дело, которым она прежде занималась. По ее словам, речь идет о создании и формировании департамента, деятельности, направленной "на молодежь" региона.



Глацких при этом отметила, что ей не позволяет бросить начатое и "человеческий фактор", ведь в различные проекты было вовлечено порядка четырехсот тысяч ребят. Своим мнением чиновница поделилась в интервью блогеру Сергею Колясникову, которое было опубликовано на портале YouTube.



В связи с ее отстранением в регионе не удалось запустить ряд молодежных проектов, отметила бывшая спортсменка. Пока идет проверка, нет возможности реализовывать федеральные проекты, которые проходят по всей стране, уточнила Глацких.



Заговорив о скандальных репликах по поводу молодежной политики, Глацких отметила, что она "не только чиновник", но "все-таки и обыкновенный человек", поэтому просто в тот момент допустила оплошность и "ляпнула". Она подчеркнула, что уже не раз пыталась принести извинения и разъяснить свою позицию.



Высказывание Ольги Глацких, в прошлом руководившей департаментом молодежной политики Свердловской области, широко распространилось в российских СМИ около месяца назад. Во время встречи с представителями молодого поколения чиновница заявила, что за них должны нести ответственность лишь их родители, ведь государство не просило рожать детей.



На фоне общественного резонанса, вызванного словами уральской чиновницы, вскоре была начата служебная проверка. Губернатор региона Евгений Куйвашев, подчеркивавший, что решительно не согласен с мнением чиновницы, подписал распоряжение об отстранении Глацких, несмотря на ее неоднократные попытки объясниться и даже принести извинения.



Автор: Злата Богатова

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