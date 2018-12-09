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На Урале упразднили департамент, которым руководила Ольга Глацких
16:45
Фото: vk.me
На Урале упразднили департамент молодежной политики, руководителем которого в прошлом являлась Ольга Глацких, передает ТАСС.
Напомним, оскандалившаяся чиновница ранее заявила о том, что совесть не позволяет ей покинуть пост.
В соответствии с решением губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, департамент, который еще недавно возглавляла Ольга Глацких, ликвидируется "в целях повышения эффективности деятельности государственных органов". В официальном сообщении региональных властей указано, что на базе областного министерства общего и профессионального образования и департамента молодежной политики предполагается сформировать новый исполнительный органа - Министерство образования и молодежной политики Свердловской области.
Будет ли в состав нового ведомства входить Ольга Глацких, пока не сообщается.
Напомним, чиновницу уволили после скандальных высказываний о том, что государство ничего не должно молодому поколению. Сама же она позже заявила, что уйти из департамента молодежной политики Свердловской области ей не позволяет совесть. Бросить дело, которым она прежде занималась, Глацких не может, так как в различные проекты было вовлечено порядка четырехсот тысяч ребят. Своим мнением чиновница поделилась в интервью блогеру Сергею Колясникову, которое было опубликовано на портале YouTube.
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