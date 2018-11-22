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Скотленд-Ярд обнародовал новые видеозаписи с Петровым и Бошировым
11:21
Фото: vdmsti.ru
Скотленд-Ярд ищет свидетелей по делу об отравлении Скрипалей в Солсбери, передает ТАСС.
Обращение к общественности сопровождалось новыми видеоматериалами, на которых можно увидеть Петрова и Боширова.
Скотленд-Ярд опубликовал новые видеоматериалы, на которых запечатлены подозреваемые в причастности к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в минувшей марте. Правоохранители ищут свидетелей, располагающих сведениями о перемещениях россиян Александра Петрова и Руслана Боширова в Великобритании, а также информацией о флаконе от духов, в котором, по мнению Лондона, находилось нервно-паралитическое вещество. С соответствующим призывом лондонские полицейские обратились к общественности.
Напомним, вскоре после интервью, которое дали Петров и Боширов, была опубликована первая часть расследования, которое совместно провели издание The Insider и исследовательская группа Bellingcat. Как оказалось, загранпаспорта россиян были выданы УФМС 770001 - подразделением, которое работает с силовыми структурами. Вскоре стало известно о начале проверки ФСБ по факту утечки личных данных россиян, посещавших Солсбери в период, когда там были отравлены Скрипали.
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