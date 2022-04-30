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Кабул и 10 афганских провинций остались без электричества из-за подрыва двух опор ЛЭП
30.4.2022 20:59
Фото: blogspot.com
Из-за подрыва двух опор ЛЭП на территории района Тагма была прервана подача электроэнергии в Кабул и целый ряд провинций Афганистана.
О последствиях инцидента сообщает сегодня Национальная электроэнергетическая компания Афганистана Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS), передает агентство "Интерфакс".
Как стало известно, минувшей ночью были разрушены две опоры ЛЭП. По предварительным данным, в районе Тагма на юге Саланга в Парване неизвестные осуществили подрыв конструкций. После этого электричество оказалось отключенным в Кабуле и десяти провинциях Афганистана, указывается в заявлении компании.
Экстренные службы и технические группы DABS активно продолжают работу по устранению повреждений.
Ни одна из вооруженных группировок, действующих в стране, пока не объявила о своей причастности к инциденту.
Ранее стало известно о гибели более пятидесяти человек в результате взрыва в Кабуле. ЧП случилось во время молитвы в мечети Халифа Сахиб, расположенной в западной части столицы Афганистана. Количество пострадавших уточняется. По данным Associated Press, ранения могли получить не менее двадцати человек.
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