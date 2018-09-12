Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Подозреваемые в отравлении Скрипалей Петров и Боширов рассказали о поездке в Солсбери

13:43

Фото: vdmsti.ru



Боширов и Петров рассказали, зачем ездили в Солсбери. Интервью с россиянами, которых британские власти заподозрили в причастности к отравлению Скрипалей, опубликовал RT.



По словам фигурантов этого громкого дела, они посещали королевство в качестве туристов.



Как рассказали Александр Петров и Руслан Боширов, они отправились в Солсбери по совету друзей, которые уже давно рекомендовали им "посетить этот прекрасный город". О цели визита в Великобританию Петров и Боширов поведали в интервью главреду Russia Today Маргарите Симоньян. Материал размещен на портале RT.



Петров и Боширов сообщили, что отправляясь в королевство, первоначально собирались посетить Лондон, чтобы "оторваться, грубо говоря", а потом увидеть и Солсбери, который знаменит местным собором. Мужчины намеревались осуществить поездку в Солсбери в течение одного дня, но их планы изменила погода - сильный снегопад, отмечавшийся 2 и 3 марта, спровоцировал транспортный коллапс.



В интервью мужчины также коснулись темы духов. По их словам, флаконов Nina Ricci они в Великобританию не ввозили.



Напомним, накануне Владимир Путин призвал "подозреваемых" в отравлении Скрипалей сделать заявление для прессы. Как заявил глава российского государства во время пленарной сессии на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), руководству нашей страны известно о том, "кто они такие, мы их нашли". Путин тогда отметил, что речь идет о гражданских лицах.



Автор: Злата Богатова

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