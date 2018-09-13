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Найдены «доказательства» причастности Петрова и Боширова к спецслужбам
21:28
Фото: kaliningradfirst.ru
Опубликована первая часть расследования об Александре Петрове и Руслане Боширове, которое совместно провели издание The Insider и исследовательская группа Bellingcat.
Судя по обнародованным материалам, подозреваемые в причастности к инциденту в Солсбери россияне могут быть представителями силовых структур.
Расследование об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых официальный Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей, совместно проводили Bellingcat и The Insider. В результате выяснилось, что загранпаспорта россиян были выданы УФМС 770001 - подразделением, которое работает с силовыми структурами.
По мнению группы расследователей, пометка "С.С." в служебных документах ФМС может означать "совершенно секретно". На основании этого и был сделан вывод о том, что Петров и Боширов могут являться сотрудниками российских спецслужб.
Напомним, накануне Боширов и Петров дали интервью, подробно рассказав о том, как и зачем они ездили в Солсбери минувшей весной. По словам фигурантов этого громкого дела, они посещали королевство исключительно в качестве туристов. Мужчины также отметили, что намеревались осуществить поездку в Солсбери в течение одного дня, но их планы изменила погода - сильный снегопад, отмечавшийся 2 и 3 марта, спровоцировал транспортный коллапс.
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