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Найдены «доказательства» причастности Петрова и Боширова к спецслужбам


21:28
Найдены «доказательства» причастности Петрова и Боширова к спецслужбамФото: kaliningradfirst.ru

Опубликована первая часть расследования об Александре Петрове и Руслане Боширове, которое совместно провели издание The Insider и исследовательская группа Bellingcat.

Судя по обнародованным материалам, подозреваемые в причастности к инциденту в Солсбери россияне могут быть представителями силовых структур.

Расследование об Александре Петрове и Руслане Боширове, которых официальный Лондон обвиняет в отравлении Скрипалей, совместно проводили Bellingcat и The Insider. В результате выяснилось, что загранпаспорта россиян были выданы УФМС 770001 - подразделением, которое работает с силовыми структурами.

По мнению группы расследователей, пометка "С.С." в служебных документах ФМС может означать "совершенно секретно". На основании этого и был сделан вывод о том, что Петров и Боширов могут являться сотрудниками российских спецслужб.

Напомним, накануне Боширов и Петров дали интервью, подробно рассказав о том, как и зачем они ездили в Солсбери минувшей весной. По словам фигурантов этого громкого дела, они посещали королевство исключительно в качестве туристов.  Мужчины также отметили, что намеревались осуществить поездку в Солсбери в течение одного дня, но их планы изменила погода - сильный снегопад, отмечавшийся 2 и 3 марта, спровоцировал транспортный коллапс.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 116

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