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ФСБ ищет виновных в утечке данных Петрова и Боширова
13:42
Фото: vdmsti.ru
ФСБ проводит проверку по факту утечки личных данных Александра Петрова и Руслана Боширова, передает "Росбалт". Речь идет о сведениях, которые ранее распространились в прессе, где были опубликованы туристические анкеты, заполняемые в рамках процедуры оформления загранпаспортов.
Кроме того, в ФСБ намерены выяснить, каким образом в распоряжении журналистов оказались данные о том, как Александр Петров и Руслан Боширов пересекали границы РФ.
Спецслужбы приступили к поиску сотрудников МВД, которые могли продать представителям средств массовой информации указанные сведения. Как отмечает агентство, в отношении виновных позже примут "серьезные меры".
Напомним, не так давно пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о том, что Боширов и Петров якобы связаны с российским военным ведомством. Соответствующие публикации появились в прессе. Отмечалось, в частности, что номер телефона, указанный в анкете одного из россиян, подозреваемых в причастности к инциденту в Солсбери, может принадлежать российскому военному ведомству. Как заявил официальный представитель Кремля, он не склонен верить этим источникам.
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