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Взрыв у здания УФСБ в Архангельске устроил подросток
31.10.2018 23:03
Фото: @sledcom_rf
К инциденту в Архангельске причастен 17-летний студент, передают российские СМИ.
Юноша, еще недавно называвший себя анархо-коммунистом и устроивший взрыв около регионального управления ФСБ, от полученных ранений погиб на месте.
По уточненным данным, в результате взрыва пострадали трое сотрудников ФСБ. Силовики получили ранения различной степени тяжести.
Как пишут российские СМИ, цитируя мнение экспертов, подросток намеревался "уподобиться" Владиславу Рослякову, который не так давно устроил настоящую бойню в Керчи, или даже пытался превзойти крымчанина. Истинные мотивы преступления предстоит установить специалистам, которые сейчас активно продолжают расследование.
В Twitter Следственного комитета России ранее были размещены записи, сделанные уличными камерами видеонаблюдения. На кадрах можно увидеть подростка, стоящего перед рамкой металлодетектора. Готовясь к подрыву кустарно изготовленной бомбы, молодой человек одной рукой держит рюкзак, а другая находится внутри его сумки.
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