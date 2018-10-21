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Пперед нападением на колледж керченский стрелок сжег личные вещи
08:34
Фото: tvzvezda.ru
Незадолго до нападения керченский стрелок сжег личные вещи, в том числе, тетради с записями, фото, флешки и сим-карту.
По данным СМИ, в распоряжении которых оказался соответствующий видеоматериал, готовясь к преступлению, парень унес на пустырь сейф.
Среди личных вещей, которые керченский убийца Владислав Росляков сжигал на пустыре, была библия и литература религиозного содержания.
Как передает телеканал РЕН ТВ, в распоряжении которого появилась соответствующая видеозапись, незадолго до нападения на колледж Росляков унес на пустырь и закопал некий сейф. Официальных комментариев по поводу содержимого пока не последовало, однако имеется вероятность, что оно может представлять ценность для следствия.
В комментарии канала отмечается, что содержимое сейфа вполне способно дать представление о мотивах убийцы.
Ранее в эфире телеканала "Вести Крым" были показаны видеокадры, записанные камерами наблюдения в Керченском политехническом колледже в момент массового убийства. Материал начинается с того, как Росляков входит в здание учебного заведения, пронося с собой сумку с оружием и боеприпасами.
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