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Возле здания УФСБ по Архангельской области произошел взрыв, погиб один человек
10:28
Фото: news.am
Скончался мужчина, пострадавший в результате взрыва около здания ФСБ в Архангельске, передает ТАСС.
Личность погибшего человека устанавливается.
В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) рассказали, что инцидент случился у входа в здание, где располагается региональное Управление. Обстоятельства произошедшего выясняются.
По данным местных экстренных служб, в результате ЧП один человек получил смертельные ранения. Он скончался, когда ему пытались оказать помощь. Пока лишь известно, что погибший мужчина не являлся сотрудником ведомства, его личность устанавливают.
Как заявил губернатор региона Игорь Орлов, правоохранители приступили к разбирательству по факту случившегося, действуют те, "кто отвечает за оценку ситуации, за осмотр места происшествия, выработку первых действий". По словам Орлова, "невозможно и недопустимо" делать некие выводы через считанные минуты после взрыва.
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