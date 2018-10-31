|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
В Архангельске врачи спасают одного из пострадавших от теракта, получившего тяжелые ранения
31.10.2018 22:14
Фото: sobitie.com.ua
Состояние одного из пострадавших при взрыве около здания ФСБ в Архангельске остается тяжелым, передают российские СМИ.
Врачи уже провели экстренную операцию и продолжают прилагать все усилия для стабилизации пациента.
Как рассказали представители пресс-службы местного губернатора, врачи сейчас делают все возможное для спасения пострадавшего в результате ЧП. Пациент уже перенес операцию, однако его состояние остается тяжелым. Двое других пострадавших получили более легкие травмы.
По последним данным, инцидент квалифицирован как террористическая атака. Взрыв на входе в административное здание управления ФСБ по региону прогремел в 08:52 по московскому времени. Обстоятельства случившегося выясняются.
В результате ЧП пострадали три человека. Все они являются сотрудниками ФСБ. Злоумышленник, который привел в действие неустановленное взрывное устройство, от полученных травм скончался.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|