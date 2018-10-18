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Киевскую квартиру Максаковой захватили неизвестные


07:32
Киевскую квартиру Максаковой захватили неизвестныеФото: kleo.ru

Оперная певица Мария Максакова заявила о том, что некие неизвестные люди взломали дверь в ее киевской квартире.

По словам вдовы экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова, о захватчиках ей рассказала няня ее сына Ивана. Женщина отметила, что ее с ребенком заставляют покинуть помещение.

Как сообщает издание "Гордон", с Марией Максаковой, которая сейчас находится не в Киеве, связалась няня ее сына и рассказала о том, что неизвестные ломают дверь в квартире в Киеве. По словам женщины, уже обратившейся в полицию, в коридоре стоят пятнадцать человек. Неизвестные настроены агрессивно и требуют от них собирать вещи.

Максакова добавила, что собирается вылететь в Киев.

Напомним, ранее вдова Вороненкова, застреленного в украинской столице весной прошлого года, рассказывала об угрозах, которые поступают в ее адрес от неких "украинских патриотов". Сообщив, что ее пытаются выгнать из страны, оперная певица выразила благодарность главе украинского государства Петру Порошенко, который принял "искреннее участие в ее судьбе" и предоставил ей охрану.

В минувшем сентябре стало известно, что Мария Максакова не только успела тайно выйти замуж, но и уже жалеет о том, что узаконила отношения с Далхатом Халаевым. Недовольство певицы связано с тем, что ее супруг решил продать квартиру в Москве, которую она ему подарила.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 151

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