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Максакова судится с новым мужем из-за подаренной ему квартиры


26.9.2018 23:31
Максакова судится с новым мужем из-за подаренной ему квартирыФото: vk.me

Мария Максакова тайно вышла замуж минувшим летом, сообщает mk.ru.

Как стало известно, новым избранником вдовы Дениса Вороненкова стал Далхат Халаев. Отмечается, что Максакова уже жалеет о том, что узаконила с ним отношения.

В публикации утверждается, что вдова бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, оперная певица Мария Максакова, в минувшем июле стала официальной супругой Далхата Халаева. После того, как пара узаконила свои отношения в Киеве, Максакова подарила мужу квартиру в Москве.

Узнав о том, что Халаев вскоре продал недвижимость на Краснопресненской набережной, Максакова решила обратиться в суд. Вдова Вороненкова настаивает на том, что сделку нужно признать недействительной, ведь новый супруг действовал, не посоветовавшись с ней. В качестве ответчика в заявлении указан и купивший квартиру Мурат Мержоев.

В конце 2016 года Денис Вороненков, являвшийся на тот момент депутатом Госдумы 6-го созыва и входивший во фракцию КПРФ, бежал на Украину вместе с женой Марией Максаковой. Глава СКР Александр Бастрыкин заявил о том, что причиной внезапного отъезда было желание Вороненкова уйти от правоохранительных органов и избежать уголовного преследования.

Вороненков был убит в центре Киева весной прошлого года.

Не так давно Максакова рассказала об угрозах, которые поступают в ее адрес от неких "украинских патриотов". Сообщив, что ее пытаются выгнать из страны, вдова Вороненкова выразила благодарность главе украинского государства Петру Порошенко, который принял "искреннее участие в ее судьбе" и предоставил ей охрану.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 216

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