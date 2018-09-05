Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Максаковой угрожают украинские патриоты, требуя покинуть страну

09:58

Фото: kleo.ru



В Киеве начато уголовное производство по факту угроз, которые поступали в адрес бывшего депутата Государственной думы Марии Максаковой. Об этом сама вдова экс-депутата Дениса Вороненкова написала на своей странице в соцсети.



Как стало известно, украинские правоохранительные органы приступили к расследованию после угроз, поступавших в адрес экс-депутата Госдумы Марии Максаковой. По словам вдовы Дениса Вороненкова, застреленного в Киеве весной прошлого года, неизвестный от имени "украинских патриотов" потребовал, чтобы она покинула страну.



Рассказав о случившемся, оперная певица выразила благодарность главе украинского государства Петру Порошенко, который принял "искреннее участие в ее судьбе". по словам Максаковой, после покушения на супруга ей была предоставлена охрана.



Ранее на странице Facebook журналиста Игоря Громова, который позиционирует себя как гражданского активиста и украинского патриота, появился видеоматериал с ультиматумом Максаковой. В ролике отмечается, что если Максакова в течение трех дней не покинет территорию Украины, речь может идти о ее физическом устранении.



Напомним, экс-депутат ГД 6-го созыва, в прошлом входивший во фракцию КПРФ, бежал на Украину в конце 2016 года. Вместе с ним Россию покинула и его супруга, оперная певица Мария Максакова. По мнению главы СКР Александра Бастрыкина, основная причина внезапного отъезда заключалась в том, что Вороненков хотел избежать уголовного преследования.



23 марта 2017 года в центре Киева было совершено покушение на Вороненкова. Убийца ожидал беглого депутата на пересечении улицы Пушкинской и бульвара Шевченко, где расположена гостиница "Премьер Палас". от полученных ранений Вороненков скончался на месте.



Автор: Злата Богатова

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