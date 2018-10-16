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NYT: подозреваемые по делу Хашкаджи могут быть связаны с саудовским принцем
08:36
Фото: tsargrad.tv
Лица, причастные к пропаже Джамаля Хашкаджи, связаны с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, выяснила газета The New York Times. В частности, один из фигурантов этого дела вместе с принцем посещал штаб-квартиру ООН, указано в публикации.
Со ссылкой на собственные источники газета пишет, что один из людей, которые, по мнению турецких властей, причастны к инциденту, неоднократно сопровождал принца Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда во время официальных визитов в другие страны. В частности, он выходил из самолета принца, когда тот посещал Испанию и Францию, а в течение этого года его видели Соединенных Штатах, во время визитов Аль Сауда в Бостон, Хьюстон и штаб-квартиру ООН.
Другие три фигуранта могут иметь отношение к службе безопасности наследного принца, а еще один подозреваемый - судебный врач, который занимает высокий пост и связан с руководством Саудовской Аравии, указано в материале.
Ранее в зарубежных СМИ появились сообщения о том, что турецким правоохранителям в ходе многочасового осмотра здания саудовского генконсульства в Стамбуле удалось отыскать некие доказательства убийства журналиста. До этого пресса писала о предстоящем заявлении, которое могут сделать представители официального Эр-Рияда. В ближайшее время они могут признать смерть Джамаля Хашкаджи, который скончался на территории дипмиссии в ходе допроса, когда "беседа" пошла не так, как планировалась.
Предположительно, пропавшего в начале октября Джамаля Хашкаджи убили. Момент расправы, как и предшествовавший ей допрос с пытками, были записаны "умными" часами на его руке. В частности, издание Sabah писало, что журналист активировал на своих часах функцию аудиозаписи перед тем, как войти в генкосульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Как оказалось, на Apple Watch имелись материалы, свидетельствующие о том, что Хашкаджи допрашивали и даже пытали, а потом убили прямо в здании дипмиссии. С часов запись была сразу же отправлена на телефон журналиста, который он оставил своей невесте.
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