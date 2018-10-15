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В Эр-Рияде готовы признать убийство журналиста Хашкаджи
06:57
Фото: hournews.net
Представители официального Эр-Рияда в ближайшее время могут сделать признание о гибели саудовского журналиста, сообщает CNN.
Отмечается, что речь будет идти о том, что Джамаль Хашкаджи скончался в ходе допроса.
Власти Саудовской Аравии могут сделать официальное заявление, в котором будут вынуждены признать гибель оппозиционного журналиста Джамаля Хашкаджи. Как передает CNN, цитируя собственные источники, пожелавшие сохранить анонимность, речь может идти о ЧП, которое произошло во время допроса. Предполагается, что журналист мог погибнуть, когда беседа в посольстве пошла не так, как планировалась.
Напомним, ранее в турецких СМИ появились сообщения о том, что момент убийства Джамаля Хашкаджи был записан "умными" часами на его руке. В частности, издание Sabah писало, что журналист активировал на своих часах функцию аудиозаписи перед тем, как войти в генкосульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Как оказалось, на Apple Watch имелись материалы, свидетельствующие о том, что Хашкаджи допрашивали и даже пытали, а потом убили прямо в здании дипмиссии. С часов запись была сразу же отправлена на телефон журналиста, который он оставил своей невесте, так и не дождавшейся выхода жениха из генконсульства.
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