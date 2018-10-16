|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Рабочая группа по делу Хашкаджи 9 часов осматривала саудовское генконсульство в Стамбуле
16.10.2018 16:00
Фото: news-vendor.com
Девять часов продолжался осмотр здания саудовского генерального консульства в Стамбуле, осуществленный в рамках расследования исчезновения оппозиционного журналиста Хашкаджи.
Как передает телевизионный канал NTV, специалисты применяли широкий спектр оборудования.
Во время многочасового осмотра здания дипмиссии следователи использовали инфракрасные лампы, позволяющие выявить следы крови, а также различные другие устройства, которые имеются у турецких криминалистов.
В рабочую группу, которая сформирована в целях установления обстоятельств исчезновения Джамаля Хашкаджи, вошли представители обеих стран, отмечается в репортаже. Кроме тщательного осмотра помещений, члены рабочей группы исследовали сад, расположенный на территории дипломатического учреждения. Пробы грунта, с которым предстоит работать экспертам, были вывезены на двух грузовых машинах.
Каких-либо официальных заявлений по итогам данного осмотра не делалось. Уточняется, что представители Саудовской Аравии и Турции, включая работников прокуратуры и полиции Стамбула, здание генконсульства покидали по отдельности.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в Эр-Рияде готовы признать гибель пропавшего журналиста.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|