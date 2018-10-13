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Убийство пропавшего журналиста было записано на его Apple Watch
13.10.2018 23:16
Фото: hournews.net
Момент убийства Джамаля Хашкаджи был записан "умными" часами на его руке, передает турецкая газета Sabah.
Журналист активировал на своих часах функцию аудиозаписи перед тем, как войти в генкосульство Саудовской Аравии в Стамбуле.
На Apple Watch пропавшего журналиста были найдены свидетельства расправы над ним. Как оказалось, устройство записало все - допрос, пытки и даже момент убийства Джамаля Хашкаджи. об этом сообщает турецкое издание Sabah, цитируя собственные осведомленные о ситуации источники. Аудиозапись была отправлена с часов Хашкаджи на его телефон, который журналист оставил своей невесте, так и не дождавшейся его выхода из дипмиссии. Кроме того, материалы сохранились в аккаунте в "облачном хранилище" iCloud, которым пользовался Хашкаджи.
Отмечается, что в ходе расправы над журналистом некие саудовские должностные лица обнаружили на руке Хашкаджи "умные" часы. Они даже предприняли несколько неудачных попыток удалить сделанные устройством записи, вводя неверные пароли. Однако в результате им удалось стереть несколько аудиофайлов, разблокировав часы при помощи отпечатка пальца Хашкаджи.
Ранее в газете The Washington Post появился материал о том, что представители официальной Анкары продемонстрировали американским правоохранителям некие видеозаписи. Материалы указывали на то, что пропавшего журналиста убили прямо в здании дипмисмсии.
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