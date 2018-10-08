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Вторая женщина обвинила Роналду в изнасиловании
8.10.2018 12:43
Фото: newsweek.com
Растет число женщин, обвиняющих Криштиану Роналду в изнасиловании.
Как передает ТАСС, еще одна девушка решила подать иск. Об этом сообщил адвокат Лесли Стовалл, представляющий интересы титулованного футболиста.
По словам Лесли Стовалла, предполагаемая новая жертва решила сама с ним связаться и рассказать о том, что пережила "такой же печальный опыт с Роналду, как и у Майорги". Юрист отметил, что заявительница намерена дать показания в полиции Лас-Вегаса.
Напомним, около недели назад в Соединенных Штатах возобновили дело против Криштиану Роналду, несмотря на заявления адвокатов футболиста. Защитники титулованного спортсмена выражали намерение судиться с журналистами якобы опорочившими честное имя их клиента.
Как уже сообщалось ранее, разоблачительные публикации появились в прессе в конце минувшего сентября. По данным Der Spiegel,от действий нападающего итальянского футбольного клуба "Ювентус" в 2009 году могла пострадать американка Кэтрин Майорга. СМИ цитировали текст судебного иска, в котором не было указано имя потерпевшей. Однако журналисты выяснили, что ранее футболист перечислил женщине 375 тысяч долларов, пытаясь купить ее молчание.
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