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СМИ: Полиция Лас-Вегаса возобновила дело о сексуальном насилии со стороны Роналду
11:36
Фото: appspot.com
В Соединенных Штатах возобновили дело против Криштиану Роналду, которого заподозрили в сексуальном насилии, передают американские СМИ.
Напомним, ранее адвокаты футболиста заявили, что будут судиться с авторами материала, порочащего честное имя титулованного спортсмена.
Несколько дней назад в западных СМИ появились публикации о том, что Криштиану Роналду оказался в числе звезд, в отношении которых были выдвинуты обвинения в сексуальном насилии. Прокомментировав эти сведения в своем блоге, сам спортсмен назвал их клеветническими.
Позднее юристы Роналду выразили намерение судиться с авторами якобы "фейковых новостей". По словам представителей спортсмена, материал, появившийся в германской газете Der Spiegel, способен нанести ущерб репутации их клиента, а изложенные сведения не соответствуют действительности.
Как оказалось, футболисту, вероятно, все же придется явиться в суд, где будет рассматриваться дело об изнасиловании. По данным The New York Times, в полиции Лас-Вегаса приняли решение о возобновлении этого громкого дела. Кроме того, журналист BBC News Дэн Роан в своем блоге опубликовал само заявление, поданное впервые еще летом 2009 года. Судя по тексту, тогда пострадавшая от сексуального насилия американка не называла имени предполагаемого преступника.
Необходимо отметить, что в тексте заявления, поданного в суд, нет ни имени американки, ни личных данных подозреваемого, которые бы указывали на Роналду. Однако число СМИ, указывающих на спортсмена как на обвиняемого, неуклонно растет. Дело в том, что в 2010 году, подчеркивалось в публикации Der Spiegel, футболист перечислил пострадавшей женщине довольно крупную сумму. Как полагают журналисты, 375 тысяч долларов должны были стать гарантией ее молчания.
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