|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании
28.9.2018 21:43
Фото: appspot.com
Нападающего итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании. Соответствующее заявление было подано американкой Кэтрин Майоргой, передает издание Spiegel.
Со ссылкой на текст этого заявления отмечается, что преступление было совершено в 2009 году.
По словам потерпевшей, капитан португальской сборной по футболу изнасиловал ее в Лас-Вегасе. Позже титулованный спортсмен решил откупиться от потерпевшей. Как утверждает Майорга, он заплатил ей 375 тысяч долларов, надеясь на то, что она не буде распространяться "о подробностях той ночи".
Юристы, представляющие интересы Майорги, приводят описание происшествия от самого Роналду. Судя по этим материалам, футболист признает, что девушка говорила ему "нет". Вместе с тем, спортсмен настаивает на том, что речь не идет об изнасиловании.
Официального комментария от Роналду по поводу данного инцидента пока не последовало.
Напомним, ранее стало известно о соглашении, которого удалось добиться адвокатам американского рэпера Nelly. Юристы оформили некое соглашение со студенткой Вашингтонского университета Моникой Грин, которая ранее обвинила артиста в изнасиловании. В суде подтвердили сведения о том, стороны смогли все урегулировать самостоятельно.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|