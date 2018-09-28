Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании

28.9.2018 21:43

Фото: appspot.com



Нападающего итальянского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду обвинили в изнасиловании. Соответствующее заявление было подано американкой Кэтрин Майоргой, передает издание Spiegel.



Со ссылкой на текст этого заявления отмечается, что преступление было совершено в 2009 году.



По словам потерпевшей, капитан португальской сборной по футболу изнасиловал ее в Лас-Вегасе. Позже титулованный спортсмен решил откупиться от потерпевшей. Как утверждает Майорга, он заплатил ей 375 тысяч долларов, надеясь на то, что она не буде распространяться "о подробностях той ночи".



Юристы, представляющие интересы Майорги, приводят описание происшествия от самого Роналду. Судя по этим материалам, футболист признает, что девушка говорила ему "нет". Вместе с тем, спортсмен настаивает на том, что речь не идет об изнасиловании.



Официального комментария от Роналду по поводу данного инцидента пока не последовало.



Напомним, ранее стало известно о соглашении, которого удалось добиться адвокатам американского рэпера Nelly. Юристы оформили некое соглашение со студенткой Вашингтонского университета Моникой Грин, которая ранее обвинила артиста в изнасиловании. В суде подтвердили сведения о том, стороны смогли все урегулировать самостоятельно.



Автор: Злата Богатова

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