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Юристы Роналду подают в суд за статью об изнасиловании
00:54
Фото: pmo.ee
Адвокаты футболиста Роналду намерены подать в суд на издание, которое опубликовало материал об иске, поданном американкой Кэтрин Майоргой.
Напомним, в минувшую пятницу, 28 сентября, в немецком Spiegel появилось заявление с обвинениями в изнасиловании в адрес титулованного спортсмена.
Как оказалось, юристы, представляющие интересы 33-летнего футболиста, готовы судиться с германским изданием Spiegel. Ранее оно опубликовало заявление американки Кэтрин Майорги, которая обвинила Криштиану Роналду в изнасиловании.
Напомним, в материале цитировался текст заявления, поданного американкой в суд. В частности, там указывалось, что футболист пытался откупиться от женщины, которая девять лет назад пострадала от его действий. Отмечалось, что преступление было совершено в Лас-Вегасе.
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