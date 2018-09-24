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В РПЦЗ приостановили служение с иерархами Константинополя
19:03
Фото: vk.me
В Русской православной церкви за рубежом (РПЦЗ) официально объявили о приостановлении служения с константинопольскими иерархами.
Соответствующее решение было принято Архиерейским синодом РПЦЗ.
В официальном сообщении пресс-службы РПЦЗ указывается, что принятие такого решения связано с экзархами, отправленными ранее Константинополем на каноническую территорию Украинской православной церкви (УПЦ). В свете последних событий был издан соответствующий циркулярный указ.
Отмечается также, что по решению Синода от управления Сакраментским викариатством Западно-Американской епархии освобождается епископ Сакраментский Иринеяй. Священнослужитель назначается на пост епископа Ричмондского и Западно-Европейского, его местопребыванием станет столица Великобритании.
Как сообщалось ранее, историк Владислав Петрушко назвал совершенно адекватной оценку, которую в РПЦ дали действиям Константинопольского патриархата после назначения ившего своих экзархов на Украину. По мнению авторитетного эксперта, заявление Синода включает в себя обоснование правомерности включения Киевской митрополии в состав Московского патриархата (МП).
До этого в Синоде высказывали обвинения в адрес Константинопольского патриархата, указав на грубое попрание канонов. Специальное заявление было сделано в ответ на известие о назначении в Киев двух константинопольских экзархов в связи с готовящимся предоставлением автокефалии Православной церкви в Украине.
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