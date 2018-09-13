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Константинопольские экзархи прибыли на Украину
16:22
Фото: twimg.com
Как стало известно, на Украину уже прибыли назначенные Константинополем экзархи. В самое ближайшее время они намерены приступить к своей деятельности. По данным РИА Новости, сложившуюся ситуацию обсуждают в Свято-Даниловском монастыре, где сейчас проходит внеочередное заседание Священного синода РПЦ.
Председательствует на внеочередном собрании патриарх Кирилла. По его словам, сложившаяся сейчас ситуация крайне похожа на события вековой давности, происходившие после революции. Раскольники тогда обратились к Константинополю с требованием направить комиссию в Россию. Патриарх подчеркнул, что позиция Русской церкви по этому вопросу остается прежней.
В РПЦ уже говорили о том, что не признают каноническими действия Константинополя в Киеве. Комментарий был сделан вскоре после того, как Константинопольский патриархат объявил о назначении посланников на Украине. Это произошло в целях "подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви" в соседнем государстве.
Ранее в Синоде также высказали обвинения в адрес Константинопольского патриархата, указав на грубое попрание канонов. В случае признания украинской автокефалии РПЦ готова порвать с Константинополем, заявил митрополит Иларион, возглавляющий отдел внешних церковных связей.
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