ИнтерНовости - новости в стране и мире
В Калифорнии пять человек стали жертвами стрельбы
В Калифорнии пять человек стали жертвами стрельбы
Названо имя новой участницы «ВИА Гры»
Названо имя новой участницы «ВИА Гры»
Жителя Татарстана, убившего грабителей, обвинили в превышении пределов обороны
Жителя Татарстана, убившего грабителей, обвинили в превышении пределов обороны
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Константинопольские экзархи прибыли на УкраинуКонстантинопольские экзархи прибыли на Украину
В обшивке «Союза» обнаружены новые следы дрелиВ обшивке «Союза» обнаружены новые следы дрели
Убийцу девочки из Каменска-Уральского задержали в ЧелябинскеУбийцу девочки из Каменска-Уральского задержали в Челябинске
Батальон Прилепина переходит в подчинение МВД ДНРБатальон Прилепина переходит в подчинение МВД ДНР
Сын мексиканского наркобарона Коротышки включен в список самых разыскиваемых преступников в СШАСын мексиканского наркобарона Коротышки включен в список самых разыскиваемых преступников в США

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Жизненный успех, родительская любовь и истинные ценностиЖизненный успех, родительская любовь и истинные ценности
НежданчикНежданчик
Правила выбора кожаного рюкзакаПравила выбора кожаного рюкзака
Аринкины шалостиАринкины шалости
Эстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ruЭстафета "Селфи в маске" с NATURALIST на MyCharm.ru

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Константинопольские экзархи прибыли на Украину


16:22
Константинопольские экзархи прибыли на УкраинуФото: twimg.com

Как стало известно, на Украину уже прибыли назначенные Константинополем экзархи. В самое ближайшее время они намерены приступить к своей деятельности. По данным РИА Новости, сложившуюся ситуацию обсуждают в Свято-Даниловском монастыре, где сейчас проходит внеочередное заседание Священного синода РПЦ.

Председательствует на внеочередном собрании патриарх Кирилла. По его словам, сложившаяся сейчас ситуация крайне похожа на события вековой давности, происходившие после революции. Раскольники тогда обратились к Константинополю с требованием направить комиссию в Россию. Патриарх подчеркнул, что позиция Русской церкви по этому вопросу остается прежней.

В РПЦ уже говорили о том, что не признают каноническими действия Константинополя в Киеве. Комментарий был сделан вскоре после того, как Константинопольский патриархат объявил о назначении посланников на Украине. Это произошло в целях "подготовки к предоставлению автокефалии православной церкви" в соседнем государстве.

Ранее в Синоде также высказали обвинения в адрес Константинопольского патриархата, указав на грубое попрание канонов. В случае признания украинской автокефалии РПЦ готова порвать с Константинополем, заявил митрополит Иларион, возглавляющий отдел внешних церковных связей.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Сентябрь 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1
 2
3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
24
 25
 26
 27
 28
 29
 30

Популярное

Пушилин назначен врио главы ДНРПушилин назначен врио главы ДНР
Пропавшая в Карелии девочка найдена убитой около школыПропавшая в Карелии девочка найдена убитой около школы
Глава правительства Абхазии погиб в ДТП, возвращаясь из СирииГлава правительства Абхазии погиб в ДТП, возвращаясь из Сирии
Израильские эксперты изучают красного теленка, названного "предвестником конца света"Израильские эксперты изучают красного теленка, названного "предвестником конца света"
В иракской Басре введен комендантский часВ иракской Басре введен комендантский час

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 778


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru