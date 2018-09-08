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В случае признания украинской автокефалии РПЦ готова порвать с Константинополем
8.9.2018 20:14
Фото: eoro.ru
В РПЦ выразили готовность порвать с Константинополем, если произойдет официальное признание украинской автокефалии.
По мнению Московского патриархата, церковная дипломатия в диалоге с Варфоломеем исчерпала себя.
Как рассказал митрополит Иларион, возглавляющий синодальный отдел внешних церковных связей, совсем недавно патриарх Кирилл отправился в Стамбул, чтобы провести встречу с Константинопольским патриархом Варфоломеем. Разговор, прошедший несколько дней назад, митрополит назвал довольно цивилизованным и вежливым, даже братским. Но затем стало очевидно, что аргументы российской стороны не были услышаны. Кроме того, вскоре последовал подлый и вероломный ответ. Сложившуюся ситуацию представитель РПЦ подробно прокомментировал сегодня в эфире телевизионного канала "Россия-24".
Ранее в Синоде высказали обвинения в адрес Константинопольского патриархата, указав на грубое попрание канонов. Специальное заявление было сделано в ответ на известие о назначении в Киев двух константинопольских экзархов в связи с готовящимся предоставлением автокефалии Православной церкви в Украине.
Напомним, весной этого года глава украинского государства Петр Порошенко выразил готовность просить Константинопольского патриарха об издании томоса о единой поместной православной церкви на Украине.
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