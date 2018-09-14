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РПЦ дала адекватную оценку действиям Константинополя


09:21
РПЦ дала адекватную оценку действиям КонстантинополяФото: tatarstan-mitropolia.ru

РПЦ дала адекватную оценку действиям Константинополя, который ранее назначил экзархов на Украину.

Как заявил историк Владислав Петрушко, заявление Синода включает в себя обоснование правомерности включения Киевской митрополии в состав Московского патриархата (МП).

Эксперт счел совершенно адекватной оценку, которую Русская православная церковь (РПЦ) накануне дала действиям Константинополя по вопросу Украины. По словам Владислава Петрушко, официальное заявление Синода, сделанное по итогам внеочередной встречи, включает в себя доказательства того, насколько неправомерными являются попытки вмешательства на каноническую территорию МП. Мнение специалиста по истории церкви на Украине, профессора Православного Свято-Тихоновского университета приводит ТАСС.

Накануне в Москве было принято решение о приостановке поминовения патриарха Константинопольского за богослужением РПЦ и сослужения с иерархами Константинопольского патриархата. Вердикт не стоит воспринимать как свершившийся разрыв отношений между церквами. Отмечалось, что прихожанам храмов, как и раньше, дозволяется причащаться в храмах Константинопольского патриархата.

По мнению Петрушко, Константинополь, определяя себя как "Церковь-мать для Украины, пытается оспаривать процесс передачи Киевской митрополии в юрисдикцию МП. Она состоялась в XVII веке и подтверждается официальной грамотой Константинопольского патриарха Дионисия IV. В этом документе, подчеркнул историк, нет речи о временности этого вхождения. В течение более чем трех веков такой статус Киевской митрополии не вызывал никаких вопросов.

Ранее в Синоде также высказали обвинения в адрес Константинопольского патриархата, указав на грубое попрание канонов. В случае признания украинской автокефалии РПЦ готова порвать с Константинополем, заявил митрополит Иларион, возглавляющий отдел внешних церковных связей.

Напомним, весной этого года глава украинского государства Петр Порошенко выразил готовность просить Константинопольского патриарха об издании томоса о единой поместной православной церкви на Украине.

Автор: Злата Богатова

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