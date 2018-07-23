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В «Роскосмосе» не подтвердили сообщения о втором задержанном сотруднике ЦНИИмаш


23.7.2018 21:25
В «Роскосмосе» не подтвердили сообщения о втором задержанном сотруднике ЦНИИмашФото: livejournal.com

В "Роскосмосе" не располагают информацией о втором задержанном сотруднике ЦНИИмаш , передает РИА Новости со ссылкой на Владимира Устименко, который возглавляет пресс-службу госкорпорации.

Отмечается, что расследование может быть связано с событиями пятилетней давности.

В госпорации заявили, что не знают о задержании второго сотрудника ЦНИИмаш в рамках дела о государственной измене. Информация о том, что появился второй фигурант, ранее распространилась в российских СМИ.

По данным ТАСС, у следствия нет вопросов к нынешнему генеральному директору ЦНИИмаш Олегу Горшкову, учитывая, что расследование связано с событиями 2013 года.

Напомним, в минувшую пятницу,  20 июля, стало известно об обысках, которые сотрудники ФСБ провели в Москве и Королеве по делу о государственной измене. Следственные мероприятия осуществлялись в ЦНИИмаше - головной научной организации "Роскосмоса", а также в офисе Дмитрия Пайсона, являющегося руководителем информационно-аналитического центра корпорации. Накануне появились сведения о том, что Пайсон покидает свой пост.

Позже стало известно, что Дмитрий Пайсон проходит по этому делу в качестве свидетеля. Вместе с тем, подтвердились сведения об аресте сотрудника ЦНИИмаш 74-летнего Виктора Кудрявцева, который доставлен из Королева в СИЗО "Лефортово".

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 219

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