Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter ОНК: В Лефортово доставлен ученый из ЦНИИмаш, арестованный по делу о госизмене

13:58

Фото: epira.ru



Представители ОНК сообщают об аресте ученого из ЦНИИмаш в рамках дела о госизмене, передает ТАСС.



В Лефортовском суде эти сведения отказались, сославшись на гриф "совершенно секретно".



По словам члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгения Еникеева, один из судов столицы ранее выдал санкцию на арест 74-летнего Виктора Кудрявцева. Накануне сотрудника ЦНИИмаш уже доставлен из Королева в СИЗО "Лефортово".



Обвиняемый по делу о государственной измене был арестован еще накануне, 21 июля, отметил представитель ОНК. Еникееву уже удалось пообщаться с Кудрявцевым. По словам арестованного, ему предъявили обвинение по статье о госизмене.



В "Роскосмосе" от комментариев по этому поводу воздерживаются, так как "дело засекречено".



В столичном Лефортовском суде, который занимается рассмотрением вопросов об избрании меры пресечения по делам, связанным со шпионажем и госизменой, также не смогли опровергнуть либо подтвердить эти сведения - дело имеет гриф "совершенно секретно".



Напомним, в пятницу стало известно об обысках, которые сотрудники ФСБ провели в Москве и Королеве по делу о государственной измене. Следственные мероприятия осуществлялись в ЦНИИмаше - головной научной организации "Роскосмоса", а также в офисе Дмитрия Пайсона, являющегося руководителем информационно-аналитического центра корпорации. Накануне появились сведения о том, что Пайсон покидает свой пост.



Автор: Злата Богатова

Прочтений: 141

Добавить комментарий Для добавления комментария заполните все поля формы: *Ваше имя или псевдоним:





*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):





*Ваш комментарий:





*Введите цифры, которые Вы видите:

34876

Цифры:





Смотрите еще: 21.7.2018 17:14 Глава аналитического центра «Роскосмоса» уходит с поста

Глава аналитического центра «Роскосмоса» уходит с поста 21.7.2018 12:57 В Казахстане тысячи людей пришли проститься с погибшим Денисом Теном

В Казахстане тысячи людей пришли проститься с погибшим Денисом Теном 21.7.2018 12:33 Студия Disney уволила режиссера «Стражей Галактики» из-за твитов десятилетней давности

Студия Disney уволила режиссера «Стражей Галактики» из-за твитов десятилетней давности 21.7.2018 10:42 Шэрон Осборн публично пристыдила отца Меган Марк

Шэрон Осборн публично пристыдила отца Меган Марк 20.7.2018 23:18 Мужчину, отравленного в Эймсбери, выписали из больницы