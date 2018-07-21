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ОНК: В Лефортово доставлен ученый из ЦНИИмаш, арестованный по делу о госизмене


13:58
ОНК: В Лефортово доставлен ученый из ЦНИИмаш, арестованный по делу о госизменеФото: epira.ru

Представители ОНК сообщают об аресте ученого из ЦНИИмаш в рамках дела о госизмене, передает ТАСС.

В Лефортовском суде эти сведения отказались, сославшись на гриф "совершенно секретно".

По словам члена Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгения Еникеева, один из судов столицы ранее выдал санкцию на арест 74-летнего Виктора Кудрявцева. Накануне сотрудника ЦНИИмаш уже доставлен из Королева в СИЗО "Лефортово".

Обвиняемый по делу о государственной измене был арестован еще накануне, 21 июля, отметил представитель ОНК. Еникееву уже удалось пообщаться с Кудрявцевым. По словам арестованного, ему предъявили обвинение по статье о госизмене.

В "Роскосмосе" от комментариев по этому поводу воздерживаются, так как "дело засекречено".

В столичном Лефортовском суде, который занимается рассмотрением вопросов об избрании меры пресечения по делам, связанным со шпионажем и госизменой, также не смогли опровергнуть либо подтвердить эти сведения - дело имеет гриф "совершенно секретно".

Напомним, в пятницу стало известно об обысках, которые сотрудники ФСБ провели в Москве и Королеве по делу о государственной измене. Следственные мероприятия осуществлялись в ЦНИИмаше - головной научной организации "Роскосмоса", а также в офисе Дмитрия Пайсона, являющегося руководителем информационно-аналитического центра корпорации. Накануне появились сведения о том, что Пайсон покидает свой пост.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 141

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