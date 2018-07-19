|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
ФСБ проводит обыски в главном научном институте «Роскосмоса»
12:52
В Роскосмосе выразили готовность оказать всестороннее содействие ФСБ, сотрудники которой сейчас проводят оперативные мероприятия в ЦНИИМаше, передает ТАСС.
Ранее стало известно об обысках в Москве и Королеве.
Как пишет "Коммерсант", обыски по делу о государственной измене начались сегодня утром. Сотрудники ФСБ осуществляют оперативные мероприятия в ЦНИИмаше - головной научной организации "Роскосмоса". По данным газеты, ряд работников отрасли проверяют на предмет возможного сотрудничества с иностранными спецслужбами.
Уточняется, что правоохранители проводят действия в офисе Дмитрия Пайсона, который возглавляет исследовательско-аналитический центр Объединенной ракетно-космической корпорации.
В пресс-службе корпорации, прокомментировав обыски, отметили, что речь идет о подозрениях в передаче материалов по отечественным гиперзвуковым разработкам РФ спецслужбам западных стран. Гендиректор государственной корпорации Дмитрий Рогозин уже был проинформирован. Он отдал поручение об оказании всестороннего содействия следственной группе.
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|