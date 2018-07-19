ИнтерНовости - новости в стране и мире
В британских магазинах вводится «тихий час» для покупателей-аутистов
В британских магазинах вводится «тихий час» для покупателей-аутистов
Названы самые дорогие спортивные клубы мира
Названы самые дорогие спортивные клубы мира
В Алтайском крае погиб полицейский, умышленно сбитый 18-летним пьяным водителем
В Алтайском крае погиб полицейский, умышленно сбитый 18-летним пьяным водителем
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ФСБ проводит обыски в главном научном институте «Роскосмоса»ФСБ проводит обыски в главном научном институте «Роскосмоса»
Дочь бывшего главы УФМС Чечни задержана в Турции за связи с ИГДочь бывшего главы УФМС Чечни задержана в Турции за связи с ИГ
Трамп заявил, что может стать злейшим врагом Путина‍Трамп заявил, что может стать злейшим врагом Путина‍
В Гватемале до 125 человек возросло число жертв извержения вулкана ФуэгоВ Гватемале до 125 человек возросло число жертв извержения вулкана Фуэго
В центре Харькова открыт памятник Людмиле ГурченкоВ центре Харькова открыт памятник Людмиле Гурченко

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»
Флешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ruФлешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ru
Ночь музеев 2018. Часть 4. Нарвские воротаНочь музеев 2018. Часть 4. Нарвские ворота
Жила-была девочка... сама виновата!Жила-была девочка... сама виновата!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

ФСБ проводит обыски в главном научном институте «Роскосмоса»


12:52
ФСБ проводит обыски в главном научном институте «Роскосмоса»В Роскосмосе выразили готовность оказать всестороннее содействие ФСБ, сотрудники которой сейчас проводят оперативные мероприятия в ЦНИИМаше, передает ТАСС.

Ранее стало известно об обысках в Москве и Королеве.

Как пишет "Коммерсант", обыски по делу о государственной измене начались сегодня утром. Сотрудники ФСБ осуществляют оперативные мероприятия в ЦНИИмаше - головной научной организации "Роскосмоса". По данным газеты, ряд работников отрасли проверяют на предмет возможного сотрудничества с иностранными спецслужбами.

Уточняется, что правоохранители проводят действия в офисе Дмитрия Пайсона, который возглавляет исследовательско-аналитический центр Объединенной ракетно-космической корпорации.

В пресс-службе корпорации, прокомментировав обыски, отметили, что речь идет о подозрениях в передаче материалов по отечественным гиперзвуковым разработкам РФ спецслужбам западных стран. Гендиректор государственной корпорации Дмитрий Рогозин уже был проинформирован. Он отдал поручение об оказании всестороннего содействия следственной группе.

Автор: Злата Богатова

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Более 400 вещдоков собрано в рамках расследования инцидента в ЭймсбериБолее 400 вещдоков собрано в рамках расследования инцидента в Эймсбери
В Сети обсуждают лицо Мелании Трамп во время встречи с ПутинымВ Сети обсуждают лицо Мелании Трамп во время встречи с Путиным
Под Ростовом беременная женщина погибла от удара молнииПод Ростовом беременная женщина погибла от удара молнии
В Казани украли якутские бриллианты ценой более 100 млнВ Казани украли якутские бриллианты ценой более 100 млн
Ученые раскрыли тайну чилийского СтоунхенджаУченые раскрыли тайну чилийского Стоунхенджа

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 756


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru