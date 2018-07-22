ИнтерНовости - новости в стране и мире
Астраханская полиция задержала мужчину, управлявшего перевернувшейся лодкой с детьми
Астраханская полиция задержала мужчину, управлявшего перевернувшейся лодкой с детьми
Названы самые высокооплачиваемые музыканты мира
Названы самые высокооплачиваемые музыканты мира
В Казахстане в уличной потасовке смертельно ранили игрока КВН
В Казахстане в уличной потасовке смертельно ранили игрока КВН
 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
Региональные власти обяжут реагировать за недовольство россиян в соцсетях‍Региональные власти обяжут реагировать за недовольство россиян в соцсетях‍
В Подмосковье найдена сумка с останками пятилетнего ребенкаВ Подмосковье найдена сумка с останками пятилетнего ребенка
Британские эксперты составили фоторобот главной подозреваемой в отравлении СкрипалейБританские эксперты составили фоторобот главной подозреваемой в отравлении Скрипалей
Астраханская полиция задержала мужчину, управлявшего перевернувшейся лодкой с детьмиАстраханская полиция задержала мужчину, управлявшего перевернувшейся лодкой с детьми
СМИ: Пайсон проходит свидетелем по делу о госизмене в «Роскосмосе»СМИ: Пайсон проходит свидетелем по делу о госизмене в «Роскосмосе»

Новости шоу-бизнеса

Подпишитесь на нашу рассылку




Женская сеть myJulia.ru

Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)Ксёмино счастье (мундиалю посвящается)
Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»Своя клубника, красивые розы и северные олени в Москве – нескучный Инстаграм руководителя «МедиаФорт»
Флешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ruФлешмоб "ФотоЧарм" с "Фармтек" на MyCharm.ru
Ночь музеев 2018. Часть 4. Нарвские воротаНочь музеев 2018. Часть 4. Нарвские ворота
Жила-была девочка... сама виновата!Жила-была девочка... сама виновата!

 Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter

СМИ: Пайсон проходит свидетелем по делу о госизмене в «Роскосмосе»


09:34
СМИ: Пайсон проходит свидетелем по делу о госизмене в «Роскосмосе»Фото: innovanews.ru

Дмитрий Пайсон проходит по делу о госизмене в "Роскосмосе" в качестве свидетеля, передает агентство "Интерфакс".

Официальные представители корпорации также подтвердили сведения об аресте сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева.

Как стало известно, теперь уже бывший руководитель аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрий Пайсон является свидетелем по делу о государственной измене. Осведомленный источник, сообщивший об этом журналистам, пояснил, что вероятно Пайсона правоохранители задерживать не будут.

В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили сведения об аресте Виктора Кудрявцева, являвшегося научным сотрудником ЦНИИмаш. Он является единственным задержанным по данному делу, отметили в корпорации.

Накануне представители ОНК сообщили об аресте 74-летнего Виктора Кудрявцева, который на тот момент уже был доставлен из Королева в СИЗО "Лефортово".

Напомним, в минувшую пятницу,  20 июля, стало известно об обысках, которые сотрудники ФСБ провели в Москве и Королеве по делу о государственной измене. Следственные мероприятия осуществлялись в ЦНИИмаше - головной научной организации "Роскосмоса", а также в офисе Дмитрия Пайсона, являющегося руководителем информационно-аналитического центра корпорации. Накануне появились сведения о том, что Пайсон покидает свой пост.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 101

Добавить комментарий

Для добавления комментария заполните все поля формы:
*Ваше имя или псевдоним:


*Ваш e-mail (не отображается для всех пользователей):


*Ваш комментарий:


*Введите цифры, которые Вы видите:
34876
Цифры:


Смотрите еще:

Тайны дня


Поиск

<< Июль 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
30
 31
          

Популярное

Глава аналитического центра «Роскосмоса» уходит с постаГлава аналитического центра «Роскосмоса» уходит с поста
Путин поделился мнением о повышении пенсионного возраста‍Путин поделился мнением о повышении пенсионного возраста‍
На Гавайях более двадцати человек пострадали из-за вулканической бомбыНа Гавайях более двадцати человек пострадали из-за вулканической бомбы
Трамп: встреча с Путиным оказалась лучше саммита НАТОТрамп: встреча с Путиным оказалась лучше саммита НАТО
В Волгоградской области двое солдат ранены во время разминирования боеприпасов времен ВОВВ Волгоградской области двое солдат ранены во время разминирования боеприпасов времен ВОВ

Кулинарные рецепты на Поваренке


Наш опрос:

Что вы ждете от нового, 2018, года? (30.8.2017)






Голосов: 756


 Главное     Политика     Экономика     Общество     Культура     Происшествия     Шоу-бизнес     Спорт     Технологии       
ИнтерНовости - новости в стране и мире
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
XML ИнтерновостиПерепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
Rambler's Top100
Рейтинг@Mail.ru