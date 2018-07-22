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СМИ: Пайсон проходит свидетелем по делу о госизмене в «Роскосмосе»
09:34
Фото: innovanews.ru
Дмитрий Пайсон проходит по делу о госизмене в "Роскосмосе" в качестве свидетеля, передает агентство "Интерфакс".
Официальные представители корпорации также подтвердили сведения об аресте сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева.
Как стало известно, теперь уже бывший руководитель аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрий Пайсон является свидетелем по делу о государственной измене. Осведомленный источник, сообщивший об этом журналистам, пояснил, что вероятно Пайсона правоохранители задерживать не будут.
В пресс-службе "Роскосмоса" подтвердили сведения об аресте Виктора Кудрявцева, являвшегося научным сотрудником ЦНИИмаш. Он является единственным задержанным по данному делу, отметили в корпорации.
Накануне представители ОНК сообщили об аресте 74-летнего Виктора Кудрявцева, который на тот момент уже был доставлен из Королева в СИЗО "Лефортово".
Напомним, в минувшую пятницу, 20 июля, стало известно об обысках, которые сотрудники ФСБ провели в Москве и Королеве по делу о государственной измене. Следственные мероприятия осуществлялись в ЦНИИмаше - головной научной организации "Роскосмоса", а также в офисе Дмитрия Пайсона, являющегося руководителем информационно-аналитического центра корпорации. Накануне появились сведения о том, что Пайсон покидает свой пост.
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