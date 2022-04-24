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Задержан москвич, сломавший инсталляцию с украинской бабушкой и знаменем Победы
24.4.2022 20:03
Фото: tobolsk.info
Полиция российской столицы установила личность и задержала 24-летнего жителя Москвы, который подозревается в повреждении ростовой фигуры украинской бабушки со знаменем Победы.
Инсталляция была установлена в Куркино в поддержку ВС РФ по инициативе владелицы частой стоматологической клиники, передают российские СМИ.
Как рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, правоохранителям удалось выяснить, кто причастен к инциденту. В полицию доставили 24-летнего жителя Москвы и еще несколько человек, которые были рядом в момент, когда совершались противоправные действия.
Заявление в полицию поступило накануне, 23 апреля. Как сообщили представители организации на Куркинском шоссе, злоумышленники сломали ростовую фигуру около входа в их учреждение.
В отношении задержанного москвича составлен протокол, его могут привлечь к административной ответственности за попытку дискредитировать действия ВС РФ (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Кроме того, молодого человека и двух его знакомых, которые находились рядом в момент происшествия, заподозрили в совершении мелкого хулиганства (оформлены протоколы по ст. 20.1 КоАП РФ).
По данным СМИ, инсталляция украсила крыльцо и фасад здания частной стоматологической клиники в столичном районе Куркино по инициативе ее владелицы. Представители ГБУ "Жилищник" ранее обращались к собственнице организации демонтировать ростовую фигуру, однако женщина ответила решительным отказом.
Напомним, ранее в Москве суд арестовал оппозиционера Владимира Кара-Мурзу по делу о распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ. Вскоре после этого стало известно, что журналиста внесли в реестр физлиц, являющихся иностранными агентами. В подобный список Минюста также были включены экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и сотрудничавшие с его радиостанцией журналисты Александр Невзоров и Сергей Пархоменко.
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