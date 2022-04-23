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Минюст внес Венедиктова, Невзорова и Волкова в реестр иноагентов


23.4.2022 12:06
Минюст внес Венедиктова, Невзорова и Волкова в реестр иноагентовФото: ridus.ru

Министерство юстиции РФ вновь обновило реестр физических лиц, являющихся иностранными агентами.

Как следует из перечня, размещенного на официальном сайте ведомства, в него внесли соратника Алексея Навального Леонида Волкова и оппозиционера Владимира Кара-Мурзу, который накануне, 22 апреля, был арестован по делу о распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ.

Обновили в ведомстве и список СМИ-иноагентов, в который теперь включены экс-главред "Эха Москвы" Алексей Венедиктов и сотрудничавшие с его радиостанцией журналисты Александр Невзоров и Сергей Пархоменко. В перечень также внесли ряд авторов "Радио Свобода" (ранее получило официальный статус СМИ-иноагента), социолога Виктора Вахштайна и  ЛГБТ-активиста Ярослава Сироткина.

По словам бывшего главреда "Эха Москвы" Алексея Венедиктова, он уже проконсультировался с юристами, которые считают, что это решение "нужно обжаловать". В беседе с РБК журналист предположил, что внесение его в реестр Минюста представляет собой ответ на обращения, поданные ранее в суд на Генеральную прокуратуру и Роскомнадзор.

В первых числах марта представители радиостанции подали иски в связи с отключением вещания и блокировкой ее сайта. Не так давно суд признал меры, предпринятые в отношении "Эха Москвы", законными.

Случившееся прокомментировал Сергей Пархоменко, отметив, что это "почетное звание" не окажет значительного влияния на его жизнь и работу, не считая участия в возможном суде. Журналист также пояснил, что не будет "маркировать сообщения" и сейчас обсуждает с адвокатами, на кого оформлять заявление в суд, сообщает РБК.

Напомним, в минувшем марте СКР возбудил уголовное дело против Александра Невзорова, получившего статус СМИ-иноагента. Журналиста заподозрили в публичном распространении заведомо ложной информации о действиях российских военных.

По версии следствия, 9 марта на странице в Instagram (российские власти признали эту социальную сеть экстремистской, она официально запрещена на территории РФ) и 19 марта на канале журналиста в YouTube появились сведения об умышленном обстреле российскими военными роддома в Мариуполе. В СКР отмечали, что публикации сопровождались недостоверными фото, на которых можно было увидеть гражданских лиц, пострадавших в результате обстрелов.

Автор: Злата Богатова
Прочтений: 120

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