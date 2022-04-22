|
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
|
Новости шоу-бизнесаПодпишитесь на нашу рассылку
Женская сеть myJulia.ru
|
Кара-Мурза арестован по делу о фейках об армии РФ
22.4.2022 22:08
Фото: hibiny.com
Столичный Басманный суд вынес решение об аресте общественного деятеля и журналиста Владимира Кара-Мурзу (внесен в реестр Минюста РФ о физлицах-иноагентах).
Он помещен под стражу на срок до 12 июня по делу о распространении заведомо ложных сведений об использовании ВС РФ, сообщает агентство "Интерфакс".
Суд удовлетворил ходатайство следствия и вынес постановление, согласно которому Владимира Кара-Мурзу арестовали на срок до 12 июня 2022 года. Соответствующее решение огласила судья Елена Ленская. Адвокат Вадим Прохоров, представляющий интересы журналиста, выразил намерение обжаловать судебное решение.
В рамках заседания представитель СКР указал, что Кара-Мурза, являющийся "подданным Великобритании и гражданином Северной Ирландии", может попытаться скрыться от следствия. Кроме того, журналисту принадлежит недвижимость в Вашингтоне, он имеет счета в зарубежных банках, а также обладает неформальными связями с органами российской власти. Следователь добавил, что журналист сотрудничает с организацией, которая в РФ была признана нежелательной. Прокурор вышеперечисленные доводы поддержал.
По словам самого Кара-Мурзы, он считает преследование в его отношении политически мотивированным. Задержанный обратился к суду с просьбой об избрании меры пресечения, не предполагающей лишения свободы. Он напомнил, как чуть не стал жертвой покушения в 2015 и 2017 годах, однако не покинул страну и не собирается скрываться. Кара-Мурза также подчеркнул, что никаких преступлений не совершал, в нежелательной в РФ организации "Free Russia Foundation" не работает и жилья в столице Соединенных Штатов не имеет.
Адвокаты Ольга Михайлова и Вадим Прохоров в ходе заседания пытались настаивать на незаконности и необоснованности ходатайства следствия,предлагали установить залог в размере 5 млн рублей, а также указывали на наличие трех малолетних детей, которые находятся на иждивении у Кара-Мурзы и его состояние здоровья.
Предположительно, Кара-Мурзе вменяют один эпизод распространения фейков о ВС РФ. По словам Прохорова, российские правоохранители усмотрели признаки противоправных действий в выступлении Кара-Мурзы в Палате представителей американского штата Аризона, которое состоялось в середине минувшего марта.
Напомним, полиция Москвы задержала журналиста и общественного деятеля Кара-Мурзу-младшего 11 апреля, после чего его доставили в ОВД "Хамовники". Оппозиционер был остановлен, когда выходил из своего дома, сообщил адвокат Вадим Прохоров. По его словам, на общественного деятеля сразу же составили протокол по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение сотруднику правоохранительных органов).
Добавить комментарийДля добавления комментария заполните все поля формы:
Смотрите еще:
|
Тайны дня
Поиск
Популярное
Кулинарные рецепты на Поваренке
|Главное
|Политика
|Экономика
|Общество
|Культура
|Происшествия
|Шоу-бизнес
|Спорт
|Технологии
©2008 Интерновости.Ру, проект группы «МедиаФорт»
Редакция сайта: info@internovosti.ru. Общие и административные вопросы: info@mediafort.ru
Информация на сайте для лиц старше 18 лет.
Перепечатка материалов допускается при наличии активной ссылки на Internovosti.ru
Свидетельство о регистрации СМИ Эл №ФС77-32298
|