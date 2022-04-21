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Минобороны: погиб один член экипажа крейсера «Москва», еще 27 пропали
22:43
Фото: livejournal.com
В процессе "борьбы за живучесть" ракетного крейсера "Москва" погиб один военнослужащий, информирует Министерство обороны РФ.
По данным ведомства, пропавшими без вести числятся двадцать семь членов экипажа.
Все остальные 396 членов экипажа после эвакуации с крейсера на находящиеся рядом корабли Черноморского флота были доставлены в Севастополь, передает агентство "Интерфакс" со ссылкой на официальное заявление Минобороны РФ. Родным и близким погибшего и семьям пропавших без вести военнослужащих сейчас в полной мере оказывается помощь и поддержка, подчеркивается в сообщении.
В ведомстве пояснили, что военнослужащие, решившие перевестись в иные гарнизоны, будут продолжать службу на кораблях других флотов.
По последним официальным данным, в ночь на 14 апреля судно потеряло устойчивость и затонуло в процессе буксировки, которая осуществлялась в условиях штормового моря. Ранее в Министерстве обороны РФ пояснили, что "Москва" была существенно повреждена вследствие пожара, начавшегося из-за детонации боезапаса. Со ссылкой на источник в морских кругах сообщалось, что членов экипажа после ЧП доставили в Севастополь, где находится пункт постоянной дислокации.
Ранее Дмитрий Песков перенаправил в Минобороны вопрос, касающийся моряков затонувшего крейсера "Москва". В Кремле "не уполномочены чего-то сообщать", - указал он после просьбы журналистов прокомментировать сообщения, распространившиеся в социальных сетях. Речь шла о том, что родственники некоторых военных, служивших на этом крейсере, не могут с ними связаться и получить сведения о их судьбе.
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