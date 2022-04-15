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В Севастополе почтили память погибшего ракетного крейсера «Москва»
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В Севастополе почтили память погибшего ракетного крейсера «Москва»


15.4.2022 21:10
В Севастополе почтили память погибшего ракетного крейсера «Москва»Фото: livejournal.com

Жители Севастополя собрались сегодня возле памятника 300-летия Российского флота, чтобы почтить память затонувшего крейсера "Москва".

Среди десятков участников мероприятия были ветераны флота, передает ТАСС.

Погибший крейсер, являвшийся флагманом Черноморского флота и головным кораблем проекта 1164 "Атлант", успел воспитать "тысячи моряков, сотни офицеров", отметил настоятель Свято-Никольского храма-памятника Георгий Поляков. Священнослужитель выразил уверенность, что судно возродится под тем же названием "Москва", как это происходит с иконами - они "возрождаются после утраты и сияют еще больше".

Случившееся также прокомментировал исполнительный директор Института стран СНГ в Севастополе, капитан первого ранга в запасе Сергей Горбачев. По его словам, "гибель "Москвы" необходимо считать сигналом "нашему обществу для сплочения, консолидации сил". Важно также оценивать перспективы развития отечественного кораблестроения "в условиях жесточайшего прессинга Запада в отношении России", - подчеркнул Горбачев.

По последним официальным данным, судно потеряло устойчивость и затонуло в процессе буксировки, которая осуществлялась в условиях штормового моря. Ранее в Министерстве обороны РФ пояснили, что "Москва" существенно повреждена вследствие пожара, начавшегося из-за детонации боезапаса. Со ссылкой на источник в морских кругах ТАСС передает, что членов экипажа к настоящему времени доставили в Севастополь, где находится пункт постоянной дислокации.

Судно эксплуатировалось с 1983 года, ранее оно носило имя "Слава". В 2018 году стало известно о том, что ведутся обсуждения по поводу прекращения использования этого крейсера. Но в ВМФ выступили с заявлением, что речь не идет о списании судна, на котором в тот момент проводился масштабный ремонт, а также модернизация. В результате капитально отремонтировали главную энергетическую установку, заменили дизель-генераторы и радиотехнические системы.

Автор: Злата Богатова

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