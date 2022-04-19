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Песков переадресовал вопрос об экипаже крейсера «Москва» в Минобороны
19.4.2022 18:05
Фото: kapital-rus.ru
Дмитрий Песков переадресовал в Министерство обороны вопрос, касающийся членов экипажа погибшего крейсера "Москва", передает ТАСС.
Кремль не уполномочен что-то сообщать, заявил пресс-секретарь президента России.
По словам Пескова, всю информацию по этому поводу выдает минобороны, взаимодействие осуществляется исключительно по линии военного ведомства. В Кремле "не уполномочены чего-то сообщать", - указал пресс-секретарь главы РФ, кода его попросили прокомментировать сообщения, распространившиеся в социальных сетях. Речь шла о том, что родственники некоторых военнослужащих, служивших на крейсере, не могут с ними связаться и получить сведения о их судьбе.
Отвечая на уточняющий вопрос о том, не было ли поручений президента о какой-либо дополнительной проверке сведений о членах экипажа, Песков заявил, что по-прежнему не может ничего сказать.
В минувшую пятницу, 15 апреля, в Севастополе почтили память погибшего ракетного крейсера "Москва". Десятки жителей города, среди которых были ветераны, собрались возле памятника 300-летия Российского флота.
По последним официальным данным, судно потеряло устойчивость и затонуло в процессе буксировки, которая осуществлялась в условиях штормового моря. Ранее в Министерстве обороны РФ пояснили, что "Москва" существенно повреждена вследствие пожара, начавшегося из-за детонации боезапаса. Со ссылкой на источник в морских кругах ТАСС передавал, что членов экипажа к настоящему времени доставили в Севастополь, где находится пункт постоянной дислокации.
24 февраля глава РФ Владимир Путин объявил о начале военной спецоперации из-за обстановки на Донбассе. Российский президент подчеркивал, что нужно защитить людей, на протяжении восьми лет подвергавшихся издевательствам со стороны Киева. Действия украинского руководства Путин назвал геноцидом.
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