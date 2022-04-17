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Елизавета II пропустит пасхальное богослужение


17.4.2022 14:43
Елизавета II пропустит пасхальное богослужениеФото: vk.com

Британская королева Елизавета II не будет присутствовать на пасхальном богослужении, которое пройдет в Виндзорском замке, передает CNN.

Ранее 95-летняя глава королевской семьи впервые за более чем полвека пропустила еще одно важное событие - традиционное богослужение в Чистый четверг, напоминает канал.

По данным CNN, в последнее время Елизавета II значительно сократила количество публичных мероприятий.

В минувшем феврале в Букингемском дворце информировали о том, что у королевы диагностировали коронавирус. Отмечалось, что Елизавета II переносит заболевание в достаточно легкой форме. Не так давно британская королева призналась, что в тот момент ощущала сильную усталость и даже чувствовала себя "изнуренной".

Поправившись, королева появилась на публичном мероприятии в последних числах марта. Елизавета II присутствовала на поминальной службе в память ее супруга принца Филиппа, умершего 9 апреля прошлого года.

21 апреля Елизавете II исполняется девяносто шесть лет.

Напомним, не так давно заразился коронавирусом трижды вакцинированный против COVID-19 норвежский король Харальд V. Как сообщало агентство Associated Press, заболевание у монарха протекало в достаточно легком виде, однако на несколько дней он передал все свои официальные функции принцу Хокону.

Автор: Злата Богатова

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