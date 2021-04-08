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Скончался супруг королевы Елизаветы II принц Филипп
14:08
Фото: smi2.net
В Виндзорском замке сегодня, 9 апреля, ушел из жизни герцог Эдинбургский, передают британские СМИ.
Супруг королевы Елизаветы II, принц Филипп не дожил лишь два месяца до столетнего юбилея.
В официальном сообщении Букингемского дворца, которое было опубликовано после печального события, указано, что королевская семья сейчас вместе с жителями всего мира оплакивает эту утрату.
Брак принцессы Елизаветы и лейтенанта Филипа Маунтбаттена, свадьба которых состоялась 20 ноября 1947 года, был наиболее продолжительным в истории британской монархии.
Минувшей осенью королева с супругом опубликовали фото в честь 73-летия со дня свадьбы. На этом фото Елизавета Вторая и принц Филип Эдинбургский рассматривали открытку, полученную от правнуков.
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