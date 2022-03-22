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Трижды привитый король Норвегии заразился COVID-19
22.3.2022 21:34
Фото: livejournal.com
Норвежский король Харальд V заразился коронавирусом, сообщает агентство Associated Press. Заболевание у монарха протекает в достаточно легком виде, однако на несколько дней он намерен отказаться от выполнения своих функций. Все они на время будут переданы принцу Хокону.
Норвежский король сдал положительный тест на коронавирус, сообщается со ссылкой на заявление Королевского дома страны. Сейчас у него наблюдаются легкие симптомы.
Как стало известно, на ближайшие несколько дней заболевший COVID-19 Харальд V собирается взять перерыв от исполнения своих обязанностей. В течение этого периода функции отца предстоит выполнять его сыну, наследнику норвежского престола принцу Хокону.
К настоящему времени 85-летний норвежский король получил уже три дозы вакцины от коронавируса. Какой препарат использовался для защиты здоровья монарха, открытые источники не уточняют.
Напомним, в первых числах минувшего февраля COVID-19 диагностировали у королевы Дании Маргрете, а в начале года COVID-19 заразились трижды к тому времени вакцинированные король и королева Швеции. Как отмечалось в зарубежной прессе, Карл XVI Густав, являющийся кузеном датской королевы, и его супруга перенесли заболевание в достаточно легкой форме.
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