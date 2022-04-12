Если Вы заметили ошибку, пожалуйста, выделите её мышкой и нажмите Ctrl+Enter Константин Райкин уволен с поста худрука Высшей школы сценических искусств

12.4.2022 18:23

Фото: teatral-online.ru



Ректор Высшей школы сценических искусств (ВШСИ, ранее - Театральной школы Константина Райкина) Анатолий Полянкин уволил известного российского артиста и режиссера с должности художественного руководителя института.



Константин Райкин бессменно занимал этот пост с момента создания образовательного учреждения.



Как рассказывает журнал "Театр" со ссылкой на заявление Студсовета ВШСИ, действия ректора Анатолия Полянкина представители учащихся восприняли как неприемлемые. По их мнению, подобное решение идет "вразрез с интересами студентов". Райкин являлся художественным руководителем бессменно, заняв этот пост при основании школы, подчеркнули в Студсовете ВШСИ и заявили, что обратились к Рособрнадзору с просьбой "не допустить разрушения уникального образовательного учреждения".



В письме, которое сегодня цитирует "Ъ" и другие средства массовой информации, также напомнили о том, как ранее ректор переименовал школу. Из официального названия учреждения тогда исчезло имя основателя Константина Райкина. Позже Полянкин пытался приостановить учебный процесс, не согласовав предварительно это с преподавателями и попечителями, а также студсоветом.



Константин Райкин прокомментировал увольнение в Telegram-канале театра "Сатирикон". В своем видеообращении артист пояснил, что Полянкин решил убрать саму должность художественного руководителя. По словам Райкина, он был готов к такому развитию событий, поэтому может говорить о случившемся с улыбкой. Он также отметил, что в соответствии с его жизненными принципами сейчас надеется на лучшее и готовится худшему, поэтому взаимодействует с юристами.



Ранее Райкин оказался среди тех, кто поддержал главу СТД Александра Калягина, когда тот критически воспринял проект Основ госполитики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей. По мнению театральных деятелей, к которым позже присоединились и ведущие кинематографисты РФ, в таком виде документ мог оказать негативное воздействие на культуру, т.к. предполагал введение контроля на основе формальных признаков.



Автор: Злата Богатова

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